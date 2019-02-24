Алексею Иванову не понравился снятый по его книге фильм "Тобол"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Писатель Алексей Иванов считает плохим фильм "Тобол", снятый по его книге. Изначально сценарий к картине был написан им, но в итоге текст переработали до неузнаваемости, и Иванов снял свое имя из титров, сообщила ТАСС в воскресенье агент писателя Юлия Зайцева.

Ранее она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook критический отзыв писателя о фильме, вышедшем на экраны 21 февраля. По его мнению, создатели картины "бездарно распорядились полученным ресурсом".

"Алексей изначально написал сценарий к фильму, но этот сценарий был очень сильно переработан режиссером. Алексей год пытался убедить режиссера Игоря Зайцева и продюсера Олега Урушева, что измененный сценарий не соответствует исторической правде, он поверхностный и в нем утеряна логика, что это слабый сценарий. К сожалению, ему не удалось их убедить. Сценарий был очень сильно переписан, Алексей сказал: "Это не моя история, я не буду под ней подписываться, и я снимаю свое имя из титров", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что это произошло еще в 2017 году, до съемок картины. "Алексей сразу, еще в начале 2017 года, представлял, что фильм будет слабый, плохой. И сейчас он посмотрел его и убедился. На самом деле, картина оказалась даже хуже, чем он ожидал", - добавила агент писателя.

Министр культуры Владимир Мединский ранее опубликовал в своем микроблоге в Twitter положительный отзыв на картину. Он написал, что "с удовольствием посмотрел "Тобол" по роману А. Иванова. Достойное, масштабно снятое историческое кино".

Историческая драма об истории освоения Сибири в петровские времена вышла на большой экран 21 февраля. В картине снялись Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев, Екатерина Гусева, Илья Маланин, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце. Режиссером проекта стал Игорь Зайцев, который также руководил съемками сериалов "Есенин" и "Диверсант. Конец войны".