Знаменитости начали прибывать на церемонию вручения премии "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Звезды мирового шоу-бизнеса в воскресенье начали прибывать в театр Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где в ближайшие часы пройдет 91-я церемония вручения премии "Оскар", которая считается самой престижной в мире кинематографа. Гости проходят по красной ковровой дорожке, расстеленной на участке Голливудского бульвара. Трансляцию ведет телекомпания ABC .

В Лос-Анджелесе температура воздуха прогрелась до 14-15 градусов. Известно, что в 1938 году церемонию отложили на неделю из-за наводнения.

При неблагоприятном прогнозе Американская академия киноискусств устанавливает над красной ковровой дорожкой тент и раздает зонты билетерам, проверяющим приглашения у входа в Dolby (в этом году таких билетеров ровно 60). Несмотря на хорошую погоду, устроители мероприятия тент все же установили.

Шествие по красной ковровой дорожке является неотъемлемой частью вручения кинопремии. Дефиле дает знаменитостям возможность продемонстрировать свои наряды до начала церемонии. Как правило, кумиры позируют фотографам и операторам и отвечают на вопросы журналистов.

В прошлом году для освещения церемонии было выдано 1775 аккредитаций, на красной ковровой дорожке (274,3 м на 10 м) работали 43 фотографа. Сколько их насчитывается сейчас, Американская академия киноискусств сообщит после завершения церемонии.