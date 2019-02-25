Фильм "Власть" получил "Оскар" в номинации "Лучший грим и прически"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Фильм "Власть" (Vice) режиссера Адама Маккея получил "Оскар" в категории "Лучший грим и прически". На победу в номинации также претендовали картины "Граница" (Border) и "Две королевы" (Mary, Queen of Scots). Об этом объявили в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которой ведет телеканал ABC .

Фильм "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера удостоен награды за "Лучший дизайн костюмов". В данной категории также были представлены ленты "Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs), "Фаворитка" (The Favourite), "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) и "Две королевы".

Кроме того, "Черная пантера" взяла награду в номинации "Лучшая работа художника-постановщика". На награду в этой категории были выдвинуты "Фаворитка", фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man), фильм-фэнтези режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" и фильм "Рома" (Roma) режиссера Альфонсо Куарона.

Фильм "Черная пантера" повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где залегают запасы уникального металла, поглощающего вибрацию.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.

