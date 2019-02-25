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Оскар – 2019
Обновлено 

"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила картина "Рома"

Режиссер Альфонсо Куарон уже получил за этот фильм награду в номинации "Лучшая операторская работа"
Альфонсо Куарон Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Альфонсо Куарон
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получила премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявили в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из кинотеатра Dolby ведет телеканал ABC.

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Фильм "Рома" был явным фаворитом в данной номинации. Большинство американских СМИ, специализирующихся на новостях о Голливуде, прогнозировали, что награду получит лента Куарона. В номинации также были представлены картины "Капернаум" (Capernaum, Ливан), "Холодная война", (Cold War, Польша), "Работа без авторства" (Never Look Away, Германия) и "Магазинные воришки" (Shoplifters, Япония).

Куарон в воскресенье также получил статуэтку за операторское мастерство. Лента "Рома", повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, ранее получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм". Кроме того, картина получила награду "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм".

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