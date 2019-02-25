Оскар - 2019. Лауреаты 91-й церемонии

В Лос-Анджелесе в 91-й раз прошла церемония вручения кинопремии "Оскар".
- Лидером по числу наград стала картина "Богемская рапсодия". Сыгравший в фильме Рами Малек победил в номинации "Лучший актер". Картину также отметили за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука.
- Режиссер Альфонсо Куарон получил золотые статуэтки за лучшую режиссерскую и операторскую работу. Его картина "Рома" также была признана лучшим фильмом на иностранном языке.
- "Зеленая книга" (Green Book) американского режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". За роль в этой каритине Махершала Али удостоен нагады как лучший актер второго плана. Фильм также отметили в категории "Лучший оригинальный сценарий".
- "Черная пантера" получила награду за лучшую музыку к фильму. Кроме того, картина отмечена золотыми статуэтками за работу художника и за лучшие костюмы.
- "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.
- Лучшей актрисой стала Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite). "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила Реджина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk) режиссера Барри Дженкинса.
- Песня из фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) Shallow отмечена "Оскаром" в номинации "Лучшая песня".
- В номинации "Лучший мультипликационный фильм" награду получил мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Мультфильм "Бао" (Bao) получил премию в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
- Ленты "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo) и "Точка. Конец предложения" (Period. End of Sentence) удостоены премий в номинациях для документальных фильмов.
- Фильм "Кожа" (Skin), посвященный проблемам образования детей, получил награду в категории "Лучший короткометражный фильм".
- В категории "Лучший грим и прически" победил фильм "Власть" (Vice) режиссера Адама Маккея.
- В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победу одержала биографическая драма "Человек на Луне".