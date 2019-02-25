Певица Maruv ради участия в "Евровидении" готова отказаться от гастролей в РФ

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская певица Maruv заявила о готовности отказаться от гастролей в России, если это требуется для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019". В субботу она выиграла финал национального отборочного конкурса, однако Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри, хотя и передала ей проект контракта.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - написала Maruv в понедельник в Facebook на русском языке.

При этом она указала на очень жесткие условия НОТУ: запрет на несанкционированное общение с журналистами, на импровизации на сцене, требование незамедлительно передать НОТУ авторские права на песню, "принадлежащие мировому лейблу Warner Music". Кроме того, она должна "выполнять любые требования и указания" НОТУ - как иронизирует певица, "могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера". "И еще много чего абсурдного", - добавила Maruv. Нарушения пунктов контракта караются штрафами и дисквалификацией.

В связи с этим певица заявила, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении-2019".

В субботу, 23 февраля, в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на европейское песенное шоу. Помимо Maruv, за право представлять Украину боролись группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz. Maruv, которая гастролировала в России, пришлось доказывать, что "Евровидение" - это конкурс песни, а не политики. Победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала, которая была членом жюри, также не упустила возможности задать певице Maruv вопрос о принадлежности Крыма.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройду 14 - 18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.