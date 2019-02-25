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Оскар – 2019

"Оскар" — 2019: что означает победа фильма "Зеленая книга"

Кадр из фильма "Зеленая книга"
© Capella Film
Минувшей ночью Американская киноакадемия раздала свои награды

Церемония прошла без сучка без задоринки, больше всего наград взял фильм "Богемская рапсодия", а главный "Оскар" достался неоднозначной картине "Зеленая книга" Питера Фаррелли, которая вызвала жаркие дискуссии в профессиональном сообществе из-за слишком легкомысленного отношения к вопросам расовой нетерпимости.

Лидерами по количеству номинаций были картины "Рома" Альфонсо Куарона и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса — их отметили в десяти категориях, однако в итоге у академиков не оказалось явного фаворита и награды были распределены более или менее равномерно между несколькими фильмами. Больше всего "Оскаров" оказалось у "Богемской рапсодии" — за лучшего актера (Рами Малек) и в трех технических категориях ("Лучший монтаж", "Лучшее сведение звука", "Лучший монтаж звука"). "Зеленая книга" Питера Фаррелли унесла домой главную награду за "Лучший фильм", Махершалу Али отметили за роль второго плана, а Фаррелли, Ника Валлелонгу и Брайана Карри — за лучший оригинальный сценарий.

Из десяти номинаций "Рома" в итоге выиграла только в трех: Куарон второй раз был признан лучшим режиссером и получил награду за свой дебют в качестве оператора, доказав, что вполне может обойтись и без своего друга и любимого оператора Эммануэля Любецки

Хотя будем надеяться, что Куарон не зазнается и они еще снимут фильм вместе. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" академики, видимо, решили не мудрить и вручить награду "Роме". Прошлый фильм мексиканского режиссера "Гравитация" в 2013 году был более удачлив. Он тоже получил десять номинаций и выиграл в семи категориях.

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Один из возмутителей спокойствия на "Оскаре" в этом году, фильм "Черная пантера" Райана Куглера, ставший первым комиксом, включенным в главную категорию "Лучший фильм", ушел домой только с техническими наградами — за лучший дизайн костюмов, лучшего композитора и лучшего художника-постановщика. Но все равно он получил больше наград, чем "Фаворитка", "Власть", "Черный клановец" и "Звезда родилась", тоже представленных в главной номинации.

Так, картина "Фаворитка" Лантимоса из десяти возможных "Оскаров" взяла только один: Оливия Колман вопреки ожиданиям критиков в номинации "Лучшая актриса" все-таки обошла Гленн Клоуз, которой так и не удалось стать обладательницей заветной статуэтки. Клоуз вообще с этим не везет — она номинировалась на главную кинопремию Америки семь раз, но так ни разу не стала лауреатом.

Спайк Ли, впервые номинированный в категории "Лучший режиссер", уступил награду Куарону, зато удостоился своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий. "Власть" Маккея с восемью номинациями и вовсе получила награду только в одной технической — за лучший грим и прически. "Звезда родилась" режиссера-дебютанта Брэдли Купера выступила примерно так же: из восьми номинаций взяла статуэтку за лучшую песню Shallow, но это ни для кого не стало сюрпризом. Музыкальную мелодраму рассматривали в качестве серьезного претендента на "Оскар" только в этой категории. Также была ожидаемой победа Реджины Кинг в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Если бы Бил-стрит могла заговорить".

Победа "Зеленой книги" доказывает сразу две вещи. Во-первых, предсказания победителей "Оскара" по уже привычным схемам работают не всегда

С одной стороны, фильм получил награду Продюсерской гильдии, которая практически всегда совпадает с победителем на "Оскаре", а также три "Золотых глобуса". С другой — Фаррелли не был номинирован как лучший режиссер, а актерский ансамбль не был отмечен Гильдией киноактеров. Обычно с такими исходными данными главную награду киноакадемии никто не получает. За 85 лет истории "Оскара" стать лауреатами в категории "Лучший фильм" без режиссерской номинации удалось только двум картинам — "Шофер Миссис Дейзи" и "Операция "Арго".

Во-вторых, академия ярко продемонстрировала, что мнение профессионального сообщества (прежде всего, критиков) на нее не влияет

Несмотря на хорошие оценки кинокритиков (на сайте Rotten Tomatoes картина получила 7,3 балла из 10), комедия Фаррелли вызвала жаркие дискуссии в профессиональном сообществе. Далеко не всем пришелся по вкусу легкий тон, который взял режиссер в такой сложной и болезненной теме, как расовая нетерпимость, так же, как и его небрежное отношение к историческим фактам. Не помогло репутации "Зеленой книги" и то, что Виго Мортенсен, пытаясь защитить фильм, произнес слово на букву "н", хоть и в негативном ключе. Тем не менее зрителям картина понравилась — она получила главный приз на фестивале в Торонто, где победителя определяют именно зрители, а не жюри.

Победа "Зеленой книги" продолжила тему лауреата прошлого года "Форма воды" Гильермо дель Торо, который под личиной сказки говорит о торжестве равенства всех форм жизни на планете Земля, либерализме и свободе выбора. Фаррелли, хоть и основывает свою историю на реальных событиях, тоже создает своего рода сказку, где все хорошее побеждает, а плохое забывается.

Что касается самой церемонии, то она была настолько спокойной и безликой, насколько противоречивыми были попытки академии сделать ее более запоминающейся и интересной для зрителей. Единственная интрига, оставшаяся неразрешенной после церемонии, — удалось ли "Оскару" повысить рейтинги, которые в прошлом году достигли своего исторического минимума.

Тамара Ходова

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