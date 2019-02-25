"Оскар" — 2019: что означает победа фильма "Зеленая книга"

Церемония прошла без сучка без задоринки, больше всего наград взял фильм "Богемская рапсодия", а главный "Оскар" достался неоднозначной картине "Зеленая книга" Питера Фаррелли, которая вызвала жаркие дискуссии в профессиональном сообществе из-за слишком легкомысленного отношения к вопросам расовой нетерпимости. Лидерами по количеству номинаций были картины "Рома" Альфонсо Куарона и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса — их отметили в десяти категориях, однако в итоге у академиков не оказалось явного фаворита и награды были распределены более или менее равномерно между несколькими фильмами. Больше всего "Оскаров" оказалось у "Богемской рапсодии" — за лучшего актера (Рами Малек) и в трех технических категориях ("Лучший монтаж", "Лучшее сведение звука", "Лучший монтаж звука"). "Зеленая книга" Питера Фаррелли унесла домой главную награду за "Лучший фильм", Махершалу Али отметили за роль второго плана, а Фаррелли, Ника Валлелонгу и Брайана Карри — за лучший оригинальный сценарий.

Из десяти номинаций "Рома" в итоге выиграла только в трех: Куарон второй раз был признан лучшим режиссером и получил награду за свой дебют в качестве оператора, доказав, что вполне может обойтись и без своего друга и любимого оператора Эммануэля Любецки

Хотя будем надеяться, что Куарон не зазнается и они еще снимут фильм вместе. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" академики, видимо, решили не мудрить и вручить награду "Роме". Прошлый фильм мексиканского режиссера "Гравитация" в 2013 году был более удачлив. Он тоже получил десять номинаций и выиграл в семи категориях.

Один из возмутителей спокойствия на "Оскаре" в этом году, фильм "Черная пантера" Райана Куглера, ставший первым комиксом, включенным в главную категорию "Лучший фильм", ушел домой только с техническими наградами — за лучший дизайн костюмов, лучшего композитора и лучшего художника-постановщика. Но все равно он получил больше наград, чем "Фаворитка", "Власть", "Черный клановец" и "Звезда родилась", тоже представленных в главной номинации. Так, картина "Фаворитка" Лантимоса из десяти возможных "Оскаров" взяла только один: Оливия Колман вопреки ожиданиям критиков в номинации "Лучшая актриса" все-таки обошла Гленн Клоуз, которой так и не удалось стать обладательницей заветной статуэтки. Клоуз вообще с этим не везет — она номинировалась на главную кинопремию Америки семь раз, но так ни разу не стала лауреатом. Спайк Ли, впервые номинированный в категории "Лучший режиссер", уступил награду Куарону, зато удостоился своего первого "Оскара" за лучший адаптированный сценарий. "Власть" Маккея с восемью номинациями и вовсе получила награду только в одной технической — за лучший грим и прически. "Звезда родилась" режиссера-дебютанта Брэдли Купера выступила примерно так же: из восьми номинаций взяла статуэтку за лучшую песню Shallow, но это ни для кого не стало сюрпризом. Музыкальную мелодраму рассматривали в качестве серьезного претендента на "Оскар" только в этой категории. Также была ожидаемой победа Реджины Кинг в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Если бы Бил-стрит могла заговорить".

Победа "Зеленой книги" доказывает сразу две вещи. Во-первых, предсказания победителей "Оскара" по уже привычным схемам работают не всегда

С одной стороны, фильм получил награду Продюсерской гильдии, которая практически всегда совпадает с победителем на "Оскаре", а также три "Золотых глобуса". С другой — Фаррелли не был номинирован как лучший режиссер, а актерский ансамбль не был отмечен Гильдией киноактеров. Обычно с такими исходными данными главную награду киноакадемии никто не получает. За 85 лет истории "Оскара" стать лауреатами в категории "Лучший фильм" без режиссерской номинации удалось только двум картинам — "Шофер Миссис Дейзи" и "Операция "Арго".

Во-вторых, академия ярко продемонстрировала, что мнение профессионального сообщества (прежде всего, критиков) на нее не влияет