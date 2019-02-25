Минкультуры Украины напомнило, что на "Евровидении" страну должны представлять патриоты

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины выступило в понедельник с заявлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг отбора представителя страны на конкурс "Евровидение-2019", подчеркнув, что им может быть только "патриот, осознающий свою ответственность". Финал национального отборочного конкурса в минувшие выходные выиграла украинская певица Maruv, которая ведет активную гастрольную деятельность, в том числе и в России.

В минкультуры отметили, что "никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов на этот песенный конкурс, так как это исключительно компетенция вещателя, а именно Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ)". Тем не менее в заявлении подчеркивается, что министр культуры уже неоднократно озвучивал свою позицию относительно отбора на конкурс. Он считает, что, в условиях, "когда на фронте гибнут тысячи героев за территориальную целостность Украины, государство должны представлять достойные артисты, патриоты Украины, которые осознают свою ответственность".

Сама певица Maruv в понедельник на своей странице в Facebook написала, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении-2019". При этом она согласилась отказаться от новых гастролей в России, если это требуется для участия в конкурсе.

Национальная общественная телекомпания Украины после объявления в субботу результатов национального конкурса взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия. Помимо отказа от гастролей в России, ей запрещено без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна "выполнять любые требования и указания НОТУ.

"Могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, - сообщила певица. - И еще много чего абсурдного". На самом конкурсе Maruv вынуждена была отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, который ей в прямом эфире задала победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.