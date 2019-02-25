В Третьяковке стартовала программа лекций и мастер-классов по методикам реставрации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В Третьяковской галерее в понедельник стартовала программа "Сохраняя и защищая произведения искусства. Дублирование произведений живописи. Реставрация бумаги", посвященная новейшим методикам реставрации произведений искусства. Это совместный проект с нидерландскими специалистами, рассказала ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Это программа, которую мы делаем совместно с посольством Нидерландов и ведущими институциями Голландии, которые занимаются вопросами реставрации. В ее рамках пройдут публичные лекции, а также мастер-классы", - сказала собеседница агентства и уточнила, что мероприятия будут проходить в течение трех дней.

Директор Третьяковки отметила, что Нидерланды входят в число лидеров по реставрации предметов классического искусства. "За последние годы там проводилось несколько принципиально важных реставрационных проектов. В частности, в течение нескольких лет реставрируется Гентский алтарь Яна ван Эйка. Я неслучайно упоминаю именно его, так как именно с представления технологий реставрации Гентского алтаря и начинался первый наш совместный семинар в 2016 году в Третьяковской галерее", - пояснила Трегулова.

Нынешняя программа посвящена использованию в реставрации новых методик и подходов к вопросам дублирования холстов, в частности, методики Mist-lining. Она была разработана реставратором Йосом ван Охом в Ателье Лимбург как развитие системы "холодного" дублирования, известной с конца 1970-х годов. При использовании этой техники скрепляющий состав не пропитывает оригинальную ткань, что важно с точки зрения обратимости материала.

"При составлении программы мы выбираем какую-то тематику, которая является актуальной, и где в Голландии предлагаются какие-то интересные решения, с которыми было бы интересно ознакомиться и российским реставраторам. Мы приглашаем довольно большое количество слушателей и участников на публичные лекции, которые проходят в рамках этого семинара. С каждым годом количество желающих принять участие в этом семинаре растет - в этом году зарегистрировалось 400 участников", - рассказала директор Третьяковки.

Теория и практика

Лекции для слушателей читают ведущие мировые специалисты в области реставрации, живущие и работающие в Нидерландах. В этом году среди спикеров историк искусства, директор Фонда культурной инвентаризации (SCI, Нидерланды) Лия Гортер, преподаватель Университета Амстердама по программе реставрации и консервации бумаги и книжных изданий Бас ван Фелзен, ведущий реставратор и глава образовательной программы крупнейшего в Нидерландах и Европе реставрационного Ателье Лимбург (SRAL, Нидерланды) Кейт Сеймур.

"Если говорить об аудитории, то это и сотрудники реставрационных отделов ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Музеи Кремля, ГМИИ им. Пушкина, и сотрудники Государственного научно-исследовательского института реставрации и Центра Грабаря. Очень важно, что на публичные лекции приходят студенты и учащиеся художественных вузов и училищ, специализирующиеся на реставрации", - отметила собеседница агентства.

Помимо лекций в реставрационных мастерских галереи проходят мастер-классы. По мнению Трегуловой, это очень серьезная возможность глубокого и важного профессионального обмена, который позволяет специалистам из российских музеев ознакомиться с инновационными методиками в реставрации не только через пассивное слушание лекций, но и с помощью практики.