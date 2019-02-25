В Петербурге почтили память Алексея Балабанова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Жители и гости Санкт-Петербурга почтили память режиссера и кинодраматурга Алексея Балабанова (1959-2013). Они возложили цветы к его могиле на Смоленском кладбище. В этом году Балабанову исполнилось бы 60 лет.

"Пять лет назад я начала делать фильм об Алеше. Но, как только открывала материал, начинала плакать, так остра была горечь потери. И вот только теперь я возвращаюсь к этому фильму, который будет очень личным, потому что это был мой близкий друг", - рассказала ТАСС режиссер и киновед Любовь Аркус, которая хочет назвать картину "Только последний год".

Как рассказала Аркус, с момента смерти Балабанова вышло три книги, посвященные его жизни и творчеству. Одна из них пополнила "черную режиссерскую серию" журнала "Сеанс", где ранее были изданы книги об Александре Сокурове и Кире Муратовой. Следом вышла в карманном формате его биография, написанная Марией Кувшиновой, а третья представляет собой сборник "Балабановские чтения", которые проходили в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В сентябре 2019 года планируется провести вторые "Балабановские чтения".

По словам Аркус, продюсер Сергей Сельянов, много лет работавший с Балабановым, "отреставрировал все копии его фильмов, которые хранятся в Госфильмофонде".

Алексей Балабанов - кинорежиссер, сценарист, продюсер, один из самых самобытных кинорежиссеров 1990-х - начала 2000-х годов. Он снял фильмы "Брат" (1997), "Про уродов и людей" (1998), "Брат-2" (2000), "Война" (2002), которые и принесли ему широкую известность. Всего Балабанов снял 14 игровых фильмов, некоторые из них - "Счастливые дни" (1991), "Замок" (1994), "Прибытие поезда" (1995), "Груз 200" (2007) - отмечены наградами престижных кинофестивалей. В 2012 году за свой последний фильм "Я тоже хочу" Балабанов получил приз "Лучший режиссер" на Санкт-Петербургском международном кинофестивале.