Серебряков надеется, что за высказывания о России его не лишат работы в стране

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Алексей Серебряков надеется, что его негативные фразы о РФ, которые были вырваны из контекста, не помешают ему продолжать сниматься в стране.

Ранее СМИ сообщили, что, выступая в Лондоне, Серебряков заявил, что россияне вынуждены "демонстрировать пcевдoпатриoтизм". А летом 2018 года актер в интервью блогеру Юрию Дудю сказал, что зачастую в России национальной идеей не являются "ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство", а "сила, наглость и хамство". Это высказывание также подверглось резкой общественной критике.

"Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России, и мне не выпишут "черный билет", "черную метку", и дадут возможность работать", - сказал Серебряков в понедельник ТАСС. Он добавил, что не понимает, почему возникла шумиха вокруг его фраз. "Я воспринимаю это как бред", - добавил актер.

"Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами Экономической школы, - продолжил Серебряков. - Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я - российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного".

Актер добавил, что его фразу "вырвали из контекста". Кроме того, Серебряков опроверг информацию о том, что постоянно живет в Канаде. "Моя семья живет в Канаде, потому что мои дети учатся там в школе, - пояснил артист. - А я живу здесь, иногда туда приезжаю".

Серебряков известен зрителям по ролям в фильмах "Афганский излом", "Фанат", "9 рота", "Левиафан", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", сериалам "Бандитский Петербург 2: Адвокат", "Доктор Рихтер" и другим. 7 марта выйдет в прокат новая картина с участием актера "Ван Гоги".