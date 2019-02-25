Посол РФ: второй в Индии музей семьи Рерихов откроется под Бангалором через три-пять лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Новый, уже второй музей семьи Рерихов в Индии, появится под индийским городом Бангалор уже через три - пять лет. Об этом сообщил ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев, который посетил бывшее имение Рерихов Татагуни в 20 км от Бангалора в южном индийском штате Карнатака.

"Через три-четыре года, максимум через пять лет здесь появится новый музей, будут построены новые корпуса. И коллекцию этого музея смогут увидеть все желающие", - сказал Николай Кудашев.

"Я был здесь в последний раз 15 лет назад. Сегодня в Татагуни всюду заметны перемены к лучшему, все смотрится аккуратнее и чище. Чувствуются усилия наших индийских друзей. Сообща мы намерены придать ускорение усилиям, направленным на создание нового, уже второго музея семьи Рерихов в Индии", - отметил посол.

Вопрос об открытии второго на индийской территории музея, связанного с Рерихами, стоит очень давно. Первый музей этой семьи русских художников, мыслителей и ученых в Индии открылся и действует в районе Манали - на севере страны в предгорьях Гималаев. Имение Татагуни на юге Индии в 1948 году приобрел сын Николая Рериха Святослав, который поселился здесь со своей женой, знаменитой индийской киноактрисой Девикой Рани. Они завещали, чтобы усадьба была превращена в научно-культурный центр.

Однако после кончины звездной четы (Святослав Рерих умер в 1993 году, а Девика Рани - в 1994 году) бывшая экономка семьи Рерихов развязала судебную тяжбу, которая тянулась более полутора десятков лет - на имение претендовали местные спекулянты недвижимостью и даже владелец компании по производству спиртных напитков. Все это время коллекция картин и других предметов официально оставалась под арестом и была недоступна для публики.

Только в 2011 году суд вынес решение, по которому властям надлежит исполнить волю Рерихов и открыть здесь музейный комплекс. По окончании всех юридических формальностей российская и индийская сторона намерены активизировать работы по созданию в Татагуни общедоступного музея.

Аромат линалои

"Семья Рерих, особенно Святослав Рерих и его жена Девика Рани-Рерих, - особые люди для всех индийцев. Святослав и его отец - знаменитые художники, много писавшие Индию. А Девика Рани - первая звезда индийского кино. Эта семья жила здесь более 40 лет, и люди, которые жили в этих местах, любили их, некоторые сегодня даже поклоняются им. Ведь Рерихи помогали здешним людям - с водой, едой, прочим", - сказал ТАСС руководитель организации по наблюдению за усадьбой Devika Rani Roerich Estate Board господин Путтахалагайя.

"У нас есть план открыть здесь постоянно действующую экспозицию, создать музей. Соответствующие работы начнутся уже в следующем году", - добавил собеседник агентства.

О том, что местные жители чтут память о жившей здесь знаменитой семье, свидетельствует небольшой храм под открытым небом, который расположился рядом с домом. Здесь установлены "мурти" - изображения Святослава и Девики, у которых индийцы проводят ритуалы, как в храмах индусских божеств. Храм расположен под ветвями огромного раскидистого баньяна, чьи воздушные корни словно колоннами окружают его. Рядом сохраняется и место кремации Святослава и Девики, которое прибывшее сюда российская делегация украсила цветами.

А еще Татагуни знаменито своей коллекцией эфироносных деревьев, благодаря им над имением постоянно висит стойкий аромат. Святослав Рерих много экспериментировал с эфиромасличными культурами, специально высаживал различные ароматные растения, а в 1949 году приобрел в Мексике и привез в Индию саженцы дерева линалое и начал производить здесь ароматные масла. Как рассказали ТАСС в имении, в 1960-70 годы линалоевые деревья в Татагуни давали в год более двух тонн эфирного масла, которое охотно закупали парфюмеры во Франции и других странах.

Святослав также изучал возможность использования ароматов в традиционной медицине. Бутыли и реторты с маслами можно увидеть в главном доме, а неподалеку в отдельном домике до сих пор стоит оборудование для производства масел.

Последние картины

За свою культурную и просветительскую деятельность Святослав Рерих был удостоен одной из высших наград Индии - ордена Падма Бхушан (орден Лотоса). В имении сохранилась мастерская художника, здесь все, как было при его жизни - картина на мольберте, краски. Рядом на столе лежит пластинка, одна из последних, которую художник слушал перед кончиной, это Чайковский. В библиотеке мастера много книг, в том числе из Советского Союза.

Из дома художника тропинка ведет к искусственному озеру - его выкопали по распоряжению Рерихов, водой из него пользуются и местные жители, и даже слоны. Неподалеку заповедник, где живут эти животные - когда в жару в джунглях пересыхает водоем, слоны приходят сюда.

Это место еще недавно хотели превратить в мусорный полигон. Известный местный производитель спиртного, которого называют "алкогольный король", предложил властям 500 акров своей земли для создания городской свалки, а эта земля примыкает к Татагуни. А ранее некоторые местные политики вообще предложили создать свалку и на территории имения.

"Российская сторона и местные власти смогли отбить эту атаку. И местные власти открыто дали понять, что у них на этот мемориальный комплекс совсем другие планы, нежели создание здесь мусорного полигона. Здесь будет создан музей", - сказал ТАСС посол Кудашев.

Основателем семьи Рерихов был Николай Рерих, чья деятельность связана с Индией. Он написал почти 7 тыс. картин, многие из них выставлены в музеях и галереях по всему миру. Николай Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе таких, как "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток-Запад" и "Сердце Азии". Он же выступил автором международного договора (пакта Рериха) о защите культурного наследия. Его супруга Елена Рерих известна как создатель философской системы "Живая этика". Их старший сын Юрий стал выдающимся исследователем Средней Азии, автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Младший сын Святослав прославился как художник и общественный деятель.