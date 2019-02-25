Николая Малакова назначили генеральным директором Госфильмофонда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации (Госфильмофонд) назначен Николай Малаков, бывший заместитель министра культуры РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Приказом Минкультуры России генеральным директором Госфильмофонда назначен Николай Малаков, более шести лет занимавший должность заместителя министра культуры Российской Федерации. Он сменил на этом посту исполняющего обязанности генерального директора Госфильмофонда Сергея Алексеева, который руководил организацией с ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Николай Малаков родился 10 апреля 1956 года в Архангельске. Окончил Архангельский лесотехнический институт имени Куйбышева и Московский кооперативный институт. В 2001-2002 годах работал заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа, в 2002-2004 годах - заместитель руководителя департамента Министерства финансов РФ. С сентября 2012 года до 29 января 2019 года - заместитель министра культуры Российской Федерации.

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации - основной архив кинофильмов РФ, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тыс. наименований - от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тыс. предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и др.