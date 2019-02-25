Комиссию Фонда кино возглавил руководитель "Каро-Премьер" Рязанцев

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский Фонд кино утвердил состав комиссии для экспертизы заявок на предоставление средств на создание условий для показа кино в регионах России, ее председателем стал руководитель крупнейшей российской прокатной компании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на сайте Фонда.

"Председатель Рязанцев А.А. - руководитель прокатной компании ООО "Кинокомпания "Каро Премьер", - говорится в документе.

Отмечается, что комиссия занимается проведением экспертизы заявок на предоставление средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек.

В состав комиссии также вошли советник отдела взаимодействия с организациями кинематографии департамента кинематографии Минкультуры Анна Терехова, директор отдела продаж "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Наталья Хлюстова, генеральный директор "Союзкинорынок" Екатерина Бордачева, главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван Кудрявцев и другие.