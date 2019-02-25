Организаторы "Евровидения" предупредили Киев, что конкурс - вне политики

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство оргкомитета "Евровидения" выступило в понедельник с предупреждением в адрес Украины, напомнив, что конкурс не является политическим мероприятием. Об этом сообщил исполнительный супервайзер конкурса Юн Ула Санн, отметив, что организаторы внимательно следят за ситуацией, сложившейся вокруг отбора представителя от этой страны.

В финале отборочного тура в Киеве победу в минувшую субботу одержала украинская певица Maruv, которая ведет активную гастрольную деятельность, в том числе и в России. В минкультуры Украины уже заявили, что представлять страну на "Евровидении" могут только "настоящие патриоты", а Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри.

"Мы получили много сообщений относительно этой ситуации, - приводит мнение супервайзера украинское интернет-издание "Страна". - Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Но конкурс "Евровидения" не может быть политическим".

"Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сцены, - подчеркнул он. - На данный момент я не думаю, что эта позиция изменится. Мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины".

Сама украинская певица в понедельник написала на своей странице в Facebook, что видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на "Евровидении-2019". При этом она согласилась отказаться от новых гастролей в России, если это требуется для участия в конкурсе.

Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.