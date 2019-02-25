Композитор и пианист Антон Батагов готовит премьеры для концерта в зале "Зарядье"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Композитор и пианист Антон Батагов 5 апреля в московском зале "Зарядье" впервые публично исполнит сочиненную им музыку для спектакля Ивана Вырыпаева "Волнение". Это будет редкий случай, когда премьера саундтрека состоится до премьеры самого спектакля, заметил в беседе с ТАСС в понедельник Батагов.

Премьера спектакля "Волнение" запланирована на 18 апреля в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. "Хочу сказать отдельное спасибо БДТ за то, что они разрешили сыграть музыку до премьеры спектакля", - подчеркнул Батагов. Композитор около десяти лет не сочинял для театра и кино. "Мне больше хотелось заниматься другими вещами", - пояснил он.

"А с Иваном Вырыпаевым мы много лет дружим, он мне очень интересен и близок как личность. Это для меня важно при любом сотрудничестве, - поделился Батагов. - Иван - исключительный человек по интенсивности и глубине осознавания того, что происходит с ним и с миром. Все, что он делает как драматург и режиссер, это рассказ об этом осознавании".

Музыканта также привлекла сама пьеса "Волнение". "В ней уникально точно сформулированы вещи, которые характерны для сегодняшнего этапа в истории человечества. Каждый проходит через это по-своему, но мне близко то, как Иван это выразил: не назидательно, без пафоса, там много смешного. Он не стесняется искренних чувств, а с другой стороны - умеет взглянуть на все через призму иронии", - отметил Батагов.

Российская премьера

В первой части вечера прозвучит другая, российская премьера сочинения живого классика Филипа Гласса. Знаменитый американский композитор, автор музыки к фильмам "Шоу Трумана" и "Иллюзионист" написал Distant Figure / Passacaglia for piano ("Фигура вдалеке / Пассакалия для фортепиано") специально для российского коллеги.

"Я много лет общаюсь с Глассом, считаю его своим учителем, и при этом мы друзья, хотя между нами 30 лет разницы. Я играю много его музыки, и эту фортепианную пьесу он решил написать для меня", - пояснил Батагов.

Изначально сочинение должно было стать частью театрального представления режиссера Роберта Уилсона, но пока проект не был реализован. Премьера фортепианной пьесы состоялась осенью 2017 года в Дании.

"Есть композиторы, которые изо всех сил стараются в каждой вещи сделать что-то якобы новое. Гласс - человек совсем не такой. Он, как композиторы XVI-XVIII веков, делает вроде бы одно и то же, но в каждой вещи - удивительная магия и волшебство", - подчеркнул пианист.

Дополнит отделение музыка другого композитора, родившегося с Глассом в один день (31 января), - Франца Шуберта.

"Если ты играешь музыку, которую написали несколько сотен лет назад, и есть огромное количество зафиксированных исполнений великих музыкантов, то надо хорошо подумать, прежде чем сам возьмешься за нее. Когда играешь музыку композитора-современника, то это прежде всего ответственность перед ним, - заметил Батагов. - Гласс никогда не выступает в роли диктатора по отношению к исполнителям и предоставляет им свободу. Ему нравится то, что я делаю, даже если я это играю не так, как он сам. Он это принимает и говорит, что в моей игре есть "русская глубина".