Алексей Чадов предложил установить в Петербурге памятник Балабанову

"В Петербурге должен быть памятник Балабанову. Он должен быть в его стилистике: в его афганской панамке, в светлой джинсовке - вот это было бы [здорово]. Памятник в полный рост, не бюст", - сказал в понедельник Чадов ТАСС в Ельцин-центре в Екатеринбурге, где завершилась ретроспектива фильмов Балабанова (1959-2013), посвященная 60-летию со дня его рождения.

В ноябре 2016 года в Екатеринбурге на здании гимназии №2, где учился режиссер, была установлена памятная доска Балабанову.

По словам продюсера Сергея Сельянова, много лет работавшего с Балабановым, его фильмы по-прежнему пользуются большой популярностью и именно это является главным критерием их качества.

"Его фильмы живы и убедительны до сих пор, мы постоянно получаем feedback [обратную связь] на них, в том числе от новых зрителей: один молодой парень нам как-то написал, мол, я попросил маму связать такой же свитер, как у Данилы Багрова [главный герой фильмов Балабанова "Брат" и "Брат-2"], клип Монеточки, опять-таки, недавно вышел, где видеоряд является аллюзией на фильм "Брат". Так что фильмы живут, и это главный показатель их качества и таланта художника. Когда у меня спрашивают, какой главный критерий качества фильма, я отвечаю: "Время", - сказал ТАСС Сельянов.

Алексей Балабанов - кинорежиссер, сценарист, продюсер, один из самых самобытных кинорежиссеров 1990-х - начала 2000-х годов. Он снял фильмы "Брат" (1997), "Про уродов и людей" (1998), "Брат-2" (2000), "Война" (2002), которые принесли ему широкую известность. Всего Балабанов снял 14 игровых фильмов, некоторые из них - "Счастливые дни" (1991), "Замок" (1994), "Прибытие поезда" (1995), "Груз 200" (2007) - отмечены наградами престижных кинофестивалей. В 2012 году за свой последний фильм "Я тоже хочу" Балабанов получил приз на Санкт-Петербургском международном кинофестивале как лучший режиссер.