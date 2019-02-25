Maruv объяснила отказ от "Евровидения" "кабальными" условиями контракта

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Победительница украинского отбора на "Евровидение" Maruv заявила, что отказалась подписывать контракт с национальным организатором - Национальной общественной телекомпаний Украины (НОТУ) из-за политизированности некоторых его пунктов, что сделало невозможным ее участие в песенном конкурсе.

"Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате которой мы так и не пришли к соглашению двух сторон <...> Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным (такой пункт был в контракте - прим. ТАСС). Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными", - написала она на своей странице в Facebook.

Maruv пояснила, что считает, что некоторые пункты контракта политизируют ее участие в конкурсе. "Не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала она.

НОТУ после объявления 23 февраля результатов национального конкурса брала двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта. Помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещено без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна "выполнять любые требования и указания НОТУ.

В понедельник телерадиокомпания сообщила о том, что договор с Maruv, необходимый для ее участия в "Евровидении-2019", подписан не был. В НОТУ признали, что выступление Maruv в финале национального отбора на конкурс было высоко оценено музыкальными экспертами, представителями шоу-бизнеса и зрителями, но добавили, что "у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства": на время конкурса он "становится культурным послом Организаторы нацотбора заявили также о политизации самого этого процесса, а также о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

Ранее Maruv дала понять, что готова на условия контракта, одновременно охарактеризовав их как попытки давления на нее. В частности, она заявляла, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении-2019". При этом она согласилась отказаться от новых гастролей в России, если это требуется для участия в конкурсе.