В Петербурге состоится мировая премьера "Мессы поминовения" Родиона Щедрина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера "Мессы поминовения" народного артиста СССР Родиона Щедрина состоится в Петербурге. Новое сочинение классика современной музыки будет исполнено в Концертном зале Мариинского театра, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Яковлева.

"26 февраля в Концертном зале Мариинского театра состоится мировая премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Месса поминовения", написанного в 2018 году для хора a capella. В качестве текста композитор взял фразы, высеченные на надгробии Гоголя: "Горьким словом моим посмеюся", заимствованную из <...> Библии, из книги пророка Иеремии, и "Ей, гряди, Господи Иисусе!" из Откровения апостола Иоанна Богослова. Оставляя слушателю возможность самостоятельно проникнуть в творческий замысел, Родион Щедрин приглашает каждого прочесть сочинение на свой лад", - рассказала Яковлева.

Она добавила, что для Родиона Щедрина отправной точкой становится гипотеза, возводящая слово "месса" к латинскому missio - "послание". А слово "поминовение" он в первую очередь адресует супруге, балерине Майе Плисецкой, памяти которой посвящена партитура.

Как сообщили в пресс-службе, композитора ждут на премьере, но официального подтверждения о приезде от него пока не получено.

Также в программу этого вечера включены "Поэтория" Родиона Щедрина на стихи Андрея Вознесенского и "Мученичество святого Себастьяна" Клода Дебюсси. Вокальные партии исполнят Анастасия Калагина (сопрано), Ангелина Ахмедова (сопрано) и Екатерина Сергеева (меццо-сопрано). В роли Чтеца в "Поэтории" выступит народный артист России Евгений Миронов. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев.