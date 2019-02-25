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Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

Музыкант скончался в возрасте 64 лет

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник вечером сообщил в своем Facebook другой участник коллектива, басист Пол Уэбб.

"Шокирован и опечален новостями о смерти Марка Холлиса. Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе", - написал Вэбб, добавив, что "прорывные музыкальные идеи" Холлиса оказали глубокое влияние на многих исполнителей его поколения.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и распалась в 1992-м. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It's my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержанные в жанре синтипопа. Впоследствии коллектив много экспериментировал, став одним из основателей такого музыкального направления, как построк. У группы вышло пять студийных альбомов.

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