Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник вечером сообщил в своем Facebook другой участник коллектива, басист Пол Уэбб.

"Шокирован и опечален новостями о смерти Марка Холлиса. Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе", - написал Вэбб, добавив, что "прорывные музыкальные идеи" Холлиса оказали глубокое влияние на многих исполнителей его поколения.