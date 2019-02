Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и распалась в 1992-м. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It's my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержанные в жанре синтипопа. Впоследствии коллектив много экспериментировал, став одним из основателей такого музыкального направления, как построк. У группы вышло пять студийных альбомов.