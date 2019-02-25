Организаторы "Евровидения" прокомментировали ситуацию с отбором участника от Украины

ТАСС, 26 февраля. Ответственность за выбор участника на международный песенный конкурс "Евровидение" лежит непосредственно на национальном вещателе. Так в понедельник Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг отбора на конкурс на Украине.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, будут объявлены на официальных каналах "Евровидения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организатора конкурса.

23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". В частности, в НОТУ неподписание документа пояснили тем, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: на время конкурса он "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире". Организаторы также заявили о политизации самого процесса отбора и о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

В свою очередь Maruv заявила, что не подписала контракт, так как считает, что он политизирует ее участие в конкурсе. В то же время она заверила, что ради участия была готова отказаться от гастролей в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.