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Организаторы "Евровидения" прокомментировали ситуацию с отбором участника от Украины

Европейский вещательный союз сообщил, что телекомпания ведет переговоры, чтобы объявить украинского представителя для предстоящего конкурса

ТАСС, 26 февраля. Ответственность за выбор участника на международный песенный конкурс "Евровидение" лежит непосредственно на национальном вещателе. Так в понедельник Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг отбора на конкурс на Украине.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, будут объявлены на официальных каналах "Евровидения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организатора конкурса.

23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". В частности, в НОТУ неподписание документа пояснили тем, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: на время конкурса он "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире". Организаторы также заявили о политизации самого процесса отбора и о "вмешательстве" неких "информационных структур" России.

В свою очередь Maruv заявила, что не подписала контракт, так как считает, что он политизирует ее участие в конкурсе. В то же время она заверила, что ради участия была готова отказаться от гастролей в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.

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