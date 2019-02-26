Москва, Петербург и Екатеринбург возглавили рейтинг театральных городов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург заняли первые строчки в рейтинге самых театральных городов России, составленном аналитическим агентством "Турстат" в Год театра. Данные исследования, подготовленного по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете, опубликован на сайте агентства.

Аналитики "Турстат" также посчитали, что в 2019 году посещаемость театров России вырастет на 7% - до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн в 2018 году. "Топ-5 театральных городов России, популярных у горожан и туристов, составляют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск", - говорится в описании рейтинга.

В Москве, которая занимает первую позицию в рейтинге, лучшими и популярными театрами являются Большой театр, МХТ имени А. П. Чехова, Ленком, Московский театр мюзикла, Большой зал Московской консерватории, Большой Кремлевский дворец (БКД), Театр "Современник" и другие.

В Петербурге наиболее популярны Мариинский, Александринский, Михайловский, Малый драматический театры, а также Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Театр музкомедии, Балтийский дом и другие.

В Екатеринбурге, замыкающем тройку лидеров списка, лучшими стали Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловская филармония, Свердловский академический театр драмы, Камерный театр, Уральский театр эстрады и другие.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.