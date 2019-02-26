Шнуров, Водолазкин и митрополит Тихон вошли в совет при комитете Госдумы по культуре

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), музыкант Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгар Запашный вошли в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, сообщила во вторник пресс-служба комитета.

"К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров", - говорится в сообщении.

"Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре <...> Рассчитываем увидеть членов нашего Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре", - приводится в сообщении комментарий председателя комитета Елены Ямпольской.

В работе структуры уже принимают участие 22 деятеля искусства и культуры, в их числе музыкант Андрей Макаревич, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Карен Шахназаров, продюсер и композитор Игорь Матвиенко, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин. В совет также входят спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, директор института социологии РАН Михаил Горшков, ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов, худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе, главред "Литературной газеты" Юрий Поляков, режиссер Сергей Урсуляк, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев. В функции совета входят подготовка предложений по совершенствованию законодательства и выработка консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в сфере культуры.