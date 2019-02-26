Умер философ и киновед Валентин Толстых

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Старейший член Союза кинематографистов России, философ, киновед Валентин Толстых скончался на 90-м году жизни, сообщила во вторник пресс-служба союза.

Философ скончался 23 февраля, однако известно об этом стало во вторник. "На 90-м году жизни, не дожив до юбилея пять дней, умер Валентин Иванович Толстых, старейший член Союза кинематографистов России, философ, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1986), автор многих публикаций и книг по вопросам советской морали и эстетике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 1990-е годы Толстых руководил секцией молодых кинокритиков, был ведущим творческих семинаров молодых кинематографистов в "Болшево" и "Репино", организовал дискуссионный клуб при Союзе кинематографистов России по проблемам современного исторического процесса "Свободное слово". "Валентин Иванович обладал огромным личным обаянием, имел мощный общественный темперамент, не раз был членом правления Союза", - отметили в пресс-службе.

Прощание с Валентином Толстых пройдет 1 марта в 11:30 в конференц-зале Союза кинематографистов России.