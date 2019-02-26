Премьера фильма о зарождении футбола в России "Дикая Лига" состоится осенью 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьера исторического фильма "Дикая Лига" Андрея Богатырева при участии американского режиссера Арта Камачо намечена на октябрь - ноябрь 2019 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный продюсер и соавтор сценария Игорь Добровольский после пресс-конференции, посвященной презентации нового фильма.

"Я думаю премьера будет примерно в конце октября - начале ноября", - сказал он.

На пресс-конференции Добровольский отметил, что на съемки фильма авторов вдохновили результаты чемпионата мира по футболу 2018 года. "Результаты чемпионата мира, когда наши футболисты сделали не просто прекрасную игру, а героически вернули футбол в Россию, подкрепили нас снять кино именно после чемпионата. Нам помогла выдающаяся победа наших футболистов, которая помогла нам вернуться к истокам, к принципу побеждать. Это история футбола, которая очень важна, потому что для того, чтобы стать хорошим болельщиком, очень важно знать свою историю", - добавил он.

Для съемок картины был построен настоящий стадион. "Так как кино историческое, то нам было важно донести не только футбол, но и интерьер, локации, где это все происходило - 16 локаций, и был построен собственный стадион", - подчеркнул продюсер.

Оператор-постановщик Вячеслав Красаков рассказал, что фильм был снят совместно с американскими коллегами. "Был колоссальный опыт получен, потому что это было совместное российско-американское производство, приехали опытные специалисты, постановщики трюков, опытный оператор, который приглядывался и к нашему стилю", - поделился он.

О фильме

Фильм рассказывает о зарождении футбола в России в начале ХХ века. В картине сыграли Иван Охлобыстин, Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская. Одну из главных ролей исполнил британский актер Эдриан Пол, известный российским зрителям по роли Дункана Маклауда в телесериале "Горец". В фильме также принимали участие футболист Артем Дзюба и другие члены сборной России.

Картина основана на реальных событиях. Герой переезжает из родного города в Москву, чтобы быть с любимой. Судьба дает ему шанс попробовать себя в качестве профессионального футболиста. Найдя поддержку азартного и патриотично настроенного фабриканта Родиона Балашова, он участвует в создании первой народной команды и становится лидером.