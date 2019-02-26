Минкультуры предлагает провести "Русские сезоны" во Франции в 2020 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры выступило с предложением провести в 2020 году "Русские сезоны" во Франции - там, где когда-то Сергей Дягилев и проводил первые "Русские сезоны". Об этом сообщила на заседании оргкомитета фестиваля "Интермузей" в Министерстве культуры во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова.

"Я выступила с таким предложением к МИД и МИД поддержал. Чтобы Франция была в 2020 году страной, принимающей "Русские сезоны". Я исходила из того, что мы уже во многих местах побывали и забыли, где Дягилев все это начал. И было бы нелепо откладывать это более долгий срок", - сказала Манилова.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии, собрав более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.