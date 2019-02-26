Режиссер Александр Сокуров откроет мастерскую в Петербургском институте кино и телевидения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России и режиссер Александр Сокуров откроет мастерскую в Петербургском государственном институте кино и телевидения.

"Для меня большая честь работать в вузе у себя на родине. Мне и раньше это приходилось делать, только за пределами страны, а также в Нальчике, где я в течение пяти лет вел мастерскую в университете", - сказал режиссер на пресс-конференции в Петербургском пресс-центре ТАСС. Сокуров выразил надежду, что использует накопленный там опыт. Из 12 студентов, окончивших тогда его курс, пятеро уже сняли полнометражные картины, что является, по его словам, "совершенно невероятным случаем".

Мастерская Сокурова в Петербурге рассчитана на трехлетний курс обучения и предполагает, что здесь будут учиться люди с жизненным и профессиональным опытом. Мастер исходит из того, что те 15 его учеников, которые будут выбраны из числа абитуриентов, разделяют его мнение, что режиссура - это профессия, предполагающая ответственность автора перед культурой и обществом. "Мы отвечаем перед культурой и обществом за то, что делают наши люди, которых мы сподвигли на публичную общественно-профессиональную работу", - подчеркнул Сокуров.

Прием заявок на поступление в мастерскую начинается продлится с 26 февраля до 26 апреля. В течение всего этого времени комиссия будет принимать от абитуриентов "творческие папки". Затем руководитель мастерской проведет с соискателями "гуманитарный экзамен", прошедших это испытание ждут три очных тура. Сам трехгодичный курс предполагает создание курсовых работ и увенчается съемкой дипломного фильма.

Режиссер не исключает, что занятия на курсе могут носить индивидуальный характер. "Для меня важно сохранить индивидуальность каждого поступившего, сохранить его достоинство художника, чтобы он точно понимал, чего бы он хотел добиться в профессии". Также мастер надеется, что педагогическая работа не помешает ему самому заниматься режиссурой.

Александр Сокуров - трижды лауреат Государственной премии России, лауреат премий "Триумф" и "Ника" в номинации "За честь и достоинство", целого ряда международных наград. За фильм "Фауст" петербуржец был удостоен главного приза "Золотой лев" Венецианского фестиваля (2011).