Комплекс учебного театра танца Бориса Эйфмана реконструировали за 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Реконструкция школы и строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге за 2,2 млрд рублей завершены. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по строительству.

"Реконструкция школы и строительство нового учебного театра танца Бориса Эйфмана завершены. Образовательный комплекс на Введенской улице был построен согласно Адресной инвестиционной программе комитета по строительству. Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала заключение о соответствии объекта. Пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию уже формируется", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, контракт на строительно-монтажные работы был заключен в 2016 году, его стоимость вместе с театральным оборудованием - 2,2 млрд рублей. Представитель пресс-службы добавила, что основная часть из этой суммы пришлась на театральное оборудование для декораций, световые и звуковые приборы. Работы выполняла компания "ПСБ "ЖилСтрой", ранее реконструировавшая Александровский и Екатерининский дворцы (оба - по заказу государственного музея-заповедника "Царское Село"), а также ряд других объектов.

Обновленный комплекс занимает 3,6 тыс. кв. м, здание сможет принять 440 учащихся. Ранее это было здание школы, оно было реконструировано, к зданию пристроено помещение учебного театра. Над созданием театрального занавеса работал художник-постановщик, обладатель премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Зиновий Марголин.

Академия танца Бориса Эйфмана была открыта в 2013 году на улице Большой Пушкарской. В ее состав вошли зал-трансформер, бассейн с тренажерным залом, 14 балетных залов, столовая и общежитие. Здесь проходят обучения дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Позднее было принято решение о ее расширении.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Борис Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, основанного на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.