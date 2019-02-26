Певицу Maruv пригласили на московскую пре-пати "Евровидения"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Организаторы московской пре-пати международного песенного конкурса "Евровидение" направили приглашение победительнице украинского отбора Maruv и будут рады видеть ее в качестве почетного гостя несмотря на то, что певица не поедет на смотр в Тель-Авив. Об этом сообщил ТАСС во вторник продюсер концерта Дмитрий Мельников.

Накануне Maruv заявила, что отказалась подписывать контракт с национальным организатором - Национальной общественной телекомпаний Украины (НОТУ) - из-за политизированности некоторых его пунктов, что сделало невозможным ее участие в песенном конкурсе.

"Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", - сказал Мельников.

По словам продюсера, певица очень понравилась фанатам "Евровидения", видеозаписи ее выступления набрали большое количество просмотров.

Ежегодная вечеринка, объединяющая участников международного песенного конкурса "Евровидение" и поклонников смотра, состоится в московском концертном зале Vegas 24 апреля. По традиции пре-пати будет включать "красную дорожку" участников, пресс-конференцию и концерт артистов из разных стран.

Как сообщил Мельников, московский концерт готовы посетить представитель Великобритании на "Евровидении" Майкл Райс и конкурсант от Испании Miki, обсуждается участие певцов из Чехии и Эстонии. "Мы продолжаем рассылать приглашения, так как отборы в некоторых странах-участницах "Евровидения" еще не завершены", - добавил продюсер.

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Россию на смотре будет представлять Сергей Лазарев, который выступит по втором полуфинале 16 мая. Финал "Евровидения" состоится 18 мая.