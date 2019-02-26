В Москве объявлены лауреаты театральной премии "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ "Гвоздь сезона" 2019 года объявлены в российской столице. Ими стали пять лучших спектаклей, созданных в театрах столицы в прошлом сезоне, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе СТД. Церемония награждения, которая будет 17-й по счету, состоится 25 марта в Театральном центре "На Страстном".

Для участия в премии отбираются пять лучших постановок московских театров, которые определяются экспертным советом, уточнила собеседница агентства. На этот раз ими стали "Кинастон" (Театр Олега Табакова, режиссер Евгений Писарев), "Вариации тайны" (Московский Театр юного зрителя, режиссер Кама Гинкас), "Влюбленный Шекспир" (Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, режиссер Евгений Писарев), "Старый дом" (Центр драматургии и режиссуры, режиссер Владимир Панков) и "Турандот" (Центральный театр кукол им. С.В. Образцова, режиссер Борис Константинов). Каждая из этих постановок получит приз "Маленький хрустальный гвоздь", отметили в пресс-службе СТД.

Кто получит главный приз - "Большой хрустальный гвоздь" - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.

Церемония награждения премией "Гвоздь сезона" вызывает интерес не только главной интригой: кто станет победителем. Она привлекает еще и ярким веселым театральным действом, напрочь лишенным какого-либо пафоса и официоза, заявили в пресс-службе СТД.

В этом году автором сценария и режиссером церемонии стал актер, композитор, участник студии SounDrama Павел Акимкин в соавторстве с артистами Театра наций Артемом Тульчинским и Романом Шаляпиным. В праздничном вечере примут участие актеры и режиссеры спектаклей, ставших лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по цеху.