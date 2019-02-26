Украина может отказаться от участия в "Евровидении-2019"

"Конкурс стал настолько политизированным и общество настолько болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене, что, возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году. Мы пообщаемся еще с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с людьми, которые организовывали шоу, продюсерами. Я думаю, надо сделать так, как лучше для Украины", - сказала она во вторник в эфире украинского "5-го Канала".

Ранее во вторник группа Freedom jazz, занявшее второе место в национальном отборе после певицы Maruv, сообщила, что отказалась от предложения НОТУ представлять Украину на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.

23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. НОТУ, которая является организатором отбора на "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". Новый представитель страны на конкурсе пока не известен. Кроме того, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, куда, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране- победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.