Минкультуры призвало регионы создавать патриотичные экспозиции в музеях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направило главам субъектов письмо, в котором говорится о необходимости приведения в соответствие содержания музейных экспозиций государственным приоритетам, закрепленным в Основах государственной культурной политики (имеется в распоряжении ТАСС).

"Прошу выработать и реализовать систему мер, направленную на приведение и соответствие содержания музейных экспозиций государственным приоритетам, закрепленным Основами государственной культурной политики, особое внимание уделив отражению в выставочных материалах важнейших событий в истории современной России", - говорится в письме за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского.

Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов пояснил ТАСС, почему назрела необходимость такого обращения к регионам. "Во-первых, потому что министерство является одним из ключевых органов власти, отвечающих за реализацию Основ государственной политики в сфере культуры", - сказал Кононов. Вторая причина - непрекращающийся музейный бум, который наблюдается в стране на протяжении последних лет.

"Мы все видим очереди в музеи, рост посещаемости, в целом повышенное общественное внимание к музеям. Это касается не только федеральных музеев, но и региональных и муниципальных. Исходя из того, что Минкультуры волнует, в том числе, развитие региональных и муниципальных музеев, мы обращаем внимание региональных властей на музеи, которые находятся на территориях субъектов, что это не просто какой- то атавизм, а это важная социальная институция, которая может и должна выполнять важнейшие функции в части образования, просвещения, патриотического воспитания. Кроме того, музеи могут и должны быть точками роста для территории в плане развития культурно-познавательного туризма - мы знаем множество успешных историй", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что есть музеи, развитие которых остановилось, и им не уделяется должного внимания. "Мы обращаем внимание глав субъектов на такие музеи. На то, что их экспозиции необходимо обновлять, причем в соответствии с принятыми Основами государственной культурной политики. Есть краеведческие музеи - не хочу называть, чтобы никого не обидеть - в которых, например, история заканчивается в лучшем случае 1991 годом, ничего не говорится о современном этапе жизни страны", - добавил Кононов.

Данные о результатах работы должны поступить в Министерство культуры РФ до 30 апреля текущего года.