Здание и территория "детского сада со слониками" в Москве признаны памятником архитектуры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Здание и территория бывшего детского сада на улице Маршала Василевского в Москве, известного как детский сад со слониками, внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Двухэтажное здание бывшего детского сада было построено в 1930-е годы по авторскому проекту. В его архитектуре сочетаются черты конструктивизма с элементами сталинского ар-деко. На игровой площадке расположен неглубокий плескательный бассейн, украшенный четырьмя фигурами слонов.

"Это одно из немногих сохранившихся образовательных зданий 1930-х годов, построенных по авторскому проекту. С середины 30-х годов прошлого века началось типовое строительство детских дошкольных учреждений. Отличительная особенность этого детского сада - четыре крупные фигуры слонов, расположенные у плескательного бассейна на игровой площадке во дворе. Эти скульптуры также внесены в реестр памятников", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Уточняется, что детский сад в историческом здании функционировал до 2011 года, после чего его закрыли, так как помещения не соответствуют современным нормам.

Теперь здание и территория бывшего детсада находятся под охраной государства. Их исторический облик запрещено изменять, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента культурного наследия.