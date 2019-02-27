Картину Моне "Дворец дожей" продали за £27,5 млн

Картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Дворец дожей" продали на аукционе в Лондоне за £27,5 млн (около $36,5 млн).

"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром и входит в число величайших работ Моне, написанных во время его первой и единственной встречи с Венецией", - заявила представитель торгового дома, руководитель отдела импрессионистов и современного искусства Sotheby's и председатель Sotheby's Europe Хелена Ньюман.

Имя покупателя картины не называется.

В сообщении Sotheby’s отмечается, что на этих же торгах за £10,7 млн (около $14 млн) было продано полотно Эгона Шиле "Рыбацкая лодка в Триесте", а также картина русского художника Василия Кандинского "Углубленный импульс", которая обошлась покупателю в £6,1 млн (около $8 млн).