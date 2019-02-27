В Болгарии состоялась премьера фильма о российском дипломате графе Игнатьеве

СОФИЯ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьера документального фильма о российском дипломате графе Николае Игнатьеве состоялась во вторник в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице. Первыми зрителями фильма "Русский граф Болгаров" [так называли российского дипломата в годы его работы в Болгарии] стали представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Болгарии, во главе с послом России Анатолием Макаровым. Идея фильма об Игнатьеве принадлежит послу Болгарии в России (в период с 2012 по 2018 годы) Бойко Коцеву.

"Мы очень хотели сделать фильм к 140-летнему юбилею победы в Русско-турецкой освободительной войне и 140-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. А граф Игнатьев был очень значимой фигурой в освобождении Болгарии от османского ига как патриот своей родины и выдающийся дипломат. Игнатьев очень известный человек в Болгарии, и к нему в нашей стране относятся исключительно позитивно. Именно он буквально заставил турок подписать Сан-Стефанский мирный договор 3 марта", - напомнил Коцев.

Он также подчеркнул роль русского народа, который, в буквальном смысле, "вынудил российского императора Александра II начать войну за освобождение православных болгарских братьев-славян от османского рабства". "Русский народ выиграл войну, а потом политики-чиновники проиграли битву на Берлинском конгрессе, на который Игнатьева просто не пустили", - сказал болгарский дипломат.

"В год 140 юбилея победы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 годов в России был организован конкурс на производство фильмов и организацию выставок, посвященных памятной дате. Компания "Синема продакшн" подала заявку на производство документального фильма, посвященного Николаю Павловичу Игнатьеву, которая понравилась нашим экспертам, после чего было принято решение о финансировании производства этого кино, - рассказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - Роль личности, роль выдающегося дипломата в большой европейской дипломатической игре того времени невозможно переоценить. Графа Николая Игнатьева, которого здесь, в Болгарии, помнят и чтят, ставят памятники и называют его именем населенные пункты, в России знают мало. Этот фильм, надеюсь, позволит напомнить об этом выдающемся человеке".

"Сейчас снова появилась возможность рассказывать о незаслуженно забытых личностях в истории, блестящих и масштабных людях. Знакомство с их судьбой и деятельностью впечатляет. Я давно работаю в документальном кино, хорошо знаю, что такое хронометраж, но, попав под влияние Игнатьева, написала текст в два раза больше необходимого, не могла остановиться, при том, что старалась выбрать наиболее яркие моменты из фантастической биографии российского дипломата", - рассказала сценарист картины Ольга Болле.

Зрители, которые первыми посмотрели новое кино, признали, что "фильм получился великолепным", они узнали новые детали об истории взаимоотношений двух стран, о роли российской дипломатии в освобождении Болгарии. "Русский граф Болгаров" будет показан в ближайшее время на телеканалах двух стран.