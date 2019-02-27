Украинская группа Kazka отказалась ехать на "Евровидение - 2019"

Исполнители заняли третье место в национальном отборе, однако победительница отбора Maruv и занявший второе место коллектив Freedom jazz также отказались от участия в конкурсе

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинская группа Kazka отказалась подписывать контракт с общественным вещателем - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), необходимый для участия в "Евровидении". Об этом исполнители, занявшие третье место в национальном отборе, написали в Instagram. По словам участников группы, им не нужна победа любой ценой. По мнению исполнителей, их миссия в том, чтобы объединить людей, а не сеять раздор.

В то же время участники Kazka заявили, что хотят и "считали бы за честь" представлять свою страну на конкурсе, добавив, что "вложили в это желание много сил, энергии, времени" и именно за этим шли на национальный отбор. "Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах", - резюмировали они.

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