Украинская группа Kazka отказалась ехать на "Евровидение - 2019"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинская группа Kazka отказалась подписывать контракт с общественным вещателем - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), необходимый для участия в "Евровидении". Об этом исполнители, занявшие третье место в национальном отборе, написали в Instagram.
По словам участников группы, им не нужна победа любой ценой. По мнению исполнителей, их миссия в том, чтобы объединить людей, а не сеять раздор.
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.
В то же время участники Kazka заявили, что хотят и "считали бы за честь" представлять свою страну на конкурсе, добавив, что "вложили в это желание много сил, энергии, времени" и именно за этим шли на национальный отбор. "Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах", - резюмировали они.
До этого от права представлять Украину на "Евровидении" отказались победительница национального отбора певица Maruv, а также занявший второе место коллектив Freedom Jazz. Причиной были условия контракта, предложенные общественным вещателем. Известно, что Maruv были выставлены жесткие условия: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ". При этом пиар-менеджер прошлогоднего представителя Украины на конкурсе - Melovin - сообщил, что его контракт отличался от предложенного Maruv.
Ранее член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила варианта отказа Киева от участия в "Евровидении - 2019" ввиду политизации конкурса.
Полуфиналы и финал 64-го конкурса "Евровидение" пройдут 14-18 мая в Израиле.