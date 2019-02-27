Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Писатель Евгений Водолазкин назван лауреатом литературной премии Александра Солженицына "за вдохновенный стиль художественного письма". Об этом ТАСС сообщили в среду в Фонде имени Алекснадра Солженицына.

"Премия присуждена Евгению Водолазкину за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма", - отметили в Фонде.

Церемония вручения награды состоится 18 апреля в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.

Премию присуждают с 1998 года, ее лауреатами в разные годы становились писатель Валентин Распутин, режиссер Владимир Бортко, актер Евгений Миронов, писатель Алексей Варламов и другие.

Евгений Водолазкин - российский писатель и литературовед, доктор филологических наук, родился 21 февраля 1964 года в Киеве. Известен как автор романов "Лавр", "Авиатор", "Брисбен". Является лауреатом литературных премий "Ясная поляна", "Большая книга".