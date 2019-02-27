Кабмин Украины из-за ситуации с Maruv поручил изменить правила отбора на "Евровидение"

"Я вношу следующий проект правительственного решения: Госкомтелерадио совместно с Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение" с учетом обстоятельств, которые вызывали широкий общественный резонанс во время отбора участника от Украины для участия в конкурсе в 2019 году", - заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства. Данное постановление кабмин поддержал единогласно.

Правительство также одобрило проект об обращении к Верховной раде с просьбой "немедленно рассмотреть и принять проект закона об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в концертах в РФ и на временно неподконтрольных Киеву территориях". "Если эти два решения будут реализованы, то мы больше не будем сталкиваться во время национального отбора с такими вещами, которые имели место сейчас", - подчеркнул Кириленко.

Национальный отбор

23 февраля Maruv выиграла национальный отбор на "Евровидение", однако ряд украинских политиков выступил категорически против участия певицы в конкурсе из-за ее гастролей в России. В результате Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене, кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

В минувший понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не пришли к соглашению и не подписали контракт, который позволил бы певице выступить на "Евровидении". Кроме того, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, в которые, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России. Член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила варианта отказа Киева от участия в "Евровидении - 2019" ввиду его политизации.

Кто будет представлять Украину на конкурсе, до сих пор неизвестно. Накануне общественный вещатель проводил переговоры с другим финалистом национального отбора - коллективом Freedom Jazz, который также отказался подписывать предложенный контракт. После этого отказался от участия в "Евровидении" и третий финалист национального отбора - группа Kazka, музыканты которой сообщили, что видят свою миссию в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".

Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле.