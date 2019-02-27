В Италии вводится неделя бесплатного входа в музеи

РИМ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. "Неделю музеев", которая в этом году пройдет с 5 по 10 марта, объявило итальянское Министерство культурного наследия и культурной деятельности. В эти дни, по распоряжению ведомства, вход во все музеи будет бесплатным.

Это добавляется к уже ранее существовавшим бесплатным посещениям в первое воскресенье месяца. Однако, согласно новому распоряжению, количество воскресных бесплатных входов сократится до шести - с октября по май. Но при этом каждый музей обязан объявить в течение года еще о шести днях, когда он откроет свои двери для свободного входа посетителей. Выбор дней оставлен за руководством этих учреждений.

В число "открытых музеев" входят такие национальные музейные комплексы, как Колизей и Галерея Уффици. Дирекция Археологического парка Колизей уже объявила, что выбор бесплатных дней будет связан с важными датами в истории Рима. Например, свободный вход в Амфитеатр Флавиев будет открыт в день небесных покровителей итальянской столицы - Святых Петра и Павла, который отмечается 29 июня и является выходным днем для римлян. Вторая уже обнародованная дата - 23 сентября, день рождения первого императора Древнего Рима Августа (63 год до н.э. - 14 год н.э.). Как указал директор Галереи Уффици Эйке Шмидт, бесплатными для посещения не только основной коллекции, но также дворца Питти и садов Боболи станут дни, связанные с историей могущественной флорентийской семьи Медичи, которые могут быть "плавающими". Даты "недели музеев" также могут меняться, уточнили в министерстве.

Инициатива бесплатного входа в музеи осуществляется в рамках обширной программы "я иду в музей", предложенной министром культуры Альберто Бонисоли. Он заметил, что, согласно опросам, проведенным по заказу министерства, многие посетители предпочитают ходить в музеи не в "общие" дни - по воскресеньям, когда музеи переполнены.

"Мы даем больше свободы директорам музеев, чтобы они могли лучше учитывать потребности своих посетителей. Главная цель этой программы - познакомить с культурным наследием страны как можно больше людей, особенно молодых", - пояснил министр. Именно поэтому для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет вводятся льготные билеты по цене два евро.

Кампания министерства "я иду в музей", которая стартовала также в социальных сетях, уже рекламируется по каналам государственного телевидения РАИ.