Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернулась в Русский музей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. В Русский музей после выставки в Третьяковской галерее в Москве вернулись 116 произведений Архипа Куинджи. Вместе с остальными экспонатами в Санкт-Петербург привезена картина "Ай-Петри. Крым", которая была похищена во время выставки, а затем возвращена, она будет передана реставраторам, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"116 произведений Куинджи вернулись в Русский музей. Картина "Ай-Петри. Крым" отправится в реставрационную мастерскую", - сказали в среду в пресс-службе.

Реставраторы проведут необходимые профилактические работы, после чего картину "Ай-Петри. Крым" и другие произведения художника зрители смогут увидеть на временной экспозиции в Михайловском дворце, посвященной крымским видам в творчестве Куинджи. Сроки проведения выставки уточняются.

Выставка Куинджи в Москве проходила с 6 октября 2018 по 17 февраля 2019 года. На ней было представлено более 180 избранных произведений художника из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) - пейзажист лирико-романтического направления, один из самых ярких русских художников XIX столетия. Автор полотен "Лунная ночь на Днепре", "Красный закат над Днепром", "Березовая роща".