Конкурс имени Чайковского с 2019 года будет проходить без предварительных прослушиваний

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Международный конкурс имени Чайковского с этого года отменяет тур предварительных прослушиваний кандидатов, также в каждой номинации будет свой председатель жюри. Об этом сообщила в среду пресс-служба конкурса.

"С 2019 года, в связи с развитием цифровых технологий и широкой доступностью высококачественной аудио- и видеоаппаратуры, решено отменить тур предварительных прослушиваний кандидатов. Подача документов и видеозаявок осуществляется онлайн через официальный сайт Конкурса - www.tchaikovskycompetition.com. Прием заявок - до 15 марта 2019 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Шестнадцатый конкурс состоится в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня 2019 года. В этом году у каждой номинации свой председатель жюри: "Фортепиано" - народный артист РФ Денис Мацуев, "Скрипка" - основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартин Энгстрем, "Виолончель" - художественный руководитель - директор нью-йоркского зала "Карнеги-холл" сэр Клайв Гиллинсон, "Сольное пение" - оперный администратор, в прошлом - заместитель генерального директора по художественным вопросам в "Метрополитен-опере" Сара Биллингхёрст-Соломон. В номинации "Деревянные духовые инструменты" жюри возглавил российский флейтист, член совета Королевской академии музыки Денис Буряков, а в категории "Медные духовые инструменты" - британский тромбонист, в прошлом - концертмейстер Лондонского симфонического оркестра и Венского филармонического оркестра Йен Боусфилд.

Площадками для проведения конкурса в Москве станут Большой и Малый залы Московской государственной консерватории им. Чайковского и Концертный зал им. Чайковского. Церемония награждения и гала-концерт лауреатов запланированы в концертном зале "Зарядье". В Санкт- Петербурге конкурс пройдет в Концертном зале Мариинского театра, Зале Мусоргского в Мариинском-2, Концертном зале Валерия Гергиева в Репино, Большом и Малом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича, а также Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга. Заключительный гала-концерт лауреатов состоится в Мариинском-2.

В пресс-службе отмечают, что все выступления можно будет смотреть как в режиме онлайн, так и в записи на цифровых платформах крупнейшего в мире канала классической музыки medici.tv.

О конкурсе и его жюри

Международный конкурс имени Чайковского проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. В России он имеет статус национального достояния и одного из главных событий общественной и культурной жизни страны. За время проведения конкурса его победителями становились Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Елена Образцова, Тамара Синявская и другие выдающиеся музыканты.

По предложению сопредседателя оргкомитета конкурса, художественного руководителя - директора Мариинского театра Валерия Гергиева в этом году на конкурсе учреждена высшая премия - Гран-при, присуждавшаяся уже дважды. Ее денежное содержание - $100 тыс., которые вручаются победителю дополнительно к сумме одной премии ($30 тыс.). Причем две этих высших награды никогда не делятся.

Выступления победителей конкурса запланированы на крупнейших музыкальных площадках мира - от "Карнеги-холла" до 74-го Международного фестиваля фортепианной музыки имени Фредерика Шопена.