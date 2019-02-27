Умер экс-барабанщик The Cure Энди Андерсон

ТАСС, 27 февраля. Бывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон умер в возрасте 68 лет. Об этом в своем Twitter сообщил в среду коллега музыканта и один из основателей коллектива Лол Толхерст.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти своего брата по The Сure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом с тонким чувством юмора, которое он сохранил до самого конца", - написал музыкант. "Для нас было большой честью знать его лично", - говорится в сообщении. Он добавил, что Андерсон умер в своем доме и в последние минуты жизни был окружен друзьями.