Умер экс-барабанщик The Cure Энди Андерсон

ТАСС, 27 февраля. Бывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон умер в возрасте 68 лет. Об этом в своем Twitter сообщил в среду коллега музыканта и один из основателей коллектива Лол Толхерст.
"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти своего брата по The Сure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом с тонким чувством юмора, которое он сохранил до самого конца", - написал музыкант. "Для нас было большой честью знать его лично", - говорится в сообщении. Он добавил, что Андерсон умер в своем доме и в последние минуты жизни был окружен друзьями.
It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26 February 2019
Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.
Ранее в феврале Энди Андерсон поделился со своими читателями в Facebook, что у него диагностировали рак в последней стадии. Тем не менее, музыкант сообщил, что сохраняет позитивный настрой и воспринимает болезнь как очередное препятствие в жизни.
The Cure была образована в 1976 году. Коллектив стал одним из создателей и наиболее значимых представителей пост-панка и готик-рока. Андерсон работал с The Cure в 1983-1984 годах.