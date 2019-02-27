Новгородский театр представит на "Золотой маске" спектакль для подростков "Я не тормоз"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Абелян/. Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" в рамках специальной программы фестиваля "Золотая маска" представит одноименный спектакль для подростков по книге современной писательницы Нины Дашевской "Я не тормоз". Билеты на показ, который пройдет 15 марта в московском Центре имени Вс. Мейерхольда, уже раскуплены, сообщила в среду ТАСС художественный руководитель театра Надежда Алексеева.

"Отдельной номинации спектаклей для детей и подростков в "Золотой маске" пока нет, поэтому мы представляем спектакль для подростков в специальной программе "Детский weekend". Это спектакль по книге Нины Дашевской "Я не тормоз", - рассказала собеседница агентства.

В 2014 году новгородский театр "Малый" представлял на "Золотой Маске" спектакль "Маленькие чувства", а в 2017 году постановка "Баллада о маленьком буксире" по стихам Бродского вошла в лонг-лист фестиваля. Спектакль "Я не тормоз" новгородская труппа представит на сцене театрального Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве 15 марта. "Билеты уже все проданы, это очень здорово, но это и заслуга самой "Золотой маски", и издательства "Самокат" - их книжки правда любят", - рассказала Алексеева.

По словам художественного руководителя театра, премьера спектакля "Я не тормоз" прошла на новгородской сцене в сентябре 2018 года и на ней присутствовала автор книги. "Нина Дашевская была очень удивлена, потому что она писатель и видит путь своей литературы через книгу к читателю. Никто раньше не ставил ее произведения и понятен был внутренний трепет. Разумеется, мы очень захотели, чтобы она приехала, в итоге ей очень все понравилось", - сказала Алексеева.

Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, ее книга "Я не тормоз" - лауреат крупнейшего в России конкурса произведений для юных читателей "Книгуру".

"Компания в книге у Нины Дашевской очень большая, потому что главный герой Игнат - это поглотитель жизни, у нас его играют четыре человека. Герой - человек динамической скорости, который летит сквозь жизнь на своем самокате, но автор дает ему в финале возможность остановки - герой ломает ногу и остается наедине с собой, - рассказала художественный руководитель. - Мне очень важно, что спектакль для подростков - это формирование неких вопросов к жизни, самому себе, которые должны быть услышаны молодым зрителем, чтобы он искал ответы, потому что молодая публика - это "поисковики".

Подготовка к фестивалям

Помимо подготовки к "Золотой маске", "Малый" уже через полтора месяца сам станет хозяином международного театрального фестиваля "Царь-Сказка". Он проходит в Великом Новгороде с 1992 года один раз в два года и считается крупнейшим культурным региональным форумом лучших спектаклей для детей и взрослых. 12 апреля откроется 15-й, юбилейный фестиваль.

"Мы растем, развивается наш фестиваль, он давно обрел международный статус. Если говорить о гостях из дальних стран, то и из Японии к нам приезжали, и из Америки, в этом году ожидаются из Бразилии", - сказала Алексеева. По ее словам, фестиваль продлится пять дней, за которые зрителям представят 17 спектаклей.

"То, что мы предлагаем городу за пять дней - это безумие, новые движения, веяния, как работают с детьми, как трактуют взрослые пьесы, что происходит в современном танце. Например, у нас будут два танцевальных спектакля - французская компания "Ширкиз" представят нечто ближе к хип-хопу, а городской театр Билефельда потрясающий спектакль "Новые границы". Что происходит в театре объекта, в инклюзивном театре - будет петербургский цирк, но это новый, театральный цирк, там принимают участие особые дети", - рассказала Алексеева.

В следующем году "Малый" будет отмечать 30-летие и в театре рассчитывают, что юбилейный год совпадет и с началом реконструкции его здания постройки 1985 года. Предварительно известно, что масштабный ремонт включен в мероприятия национального проекта "Культура".

"После реконструкции будет фактически новое здание. Уже есть проект, по нему появятся пристройки, декорационные цеха - сейчас декорации хранятся в подвальном этаже. Гримерки будут у артистов настоящие, у зрителей большое зрительское фойе. И мы наконец получим сцену и репетиционный зал - то есть мы становимся театром, где может одновременно проходить монтировка спектакля и репетиция, сейчас все линейно", - отметила Алексеева.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры РФ.