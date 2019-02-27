Сибирь приняла от Дальнего Востока эстафету Всероссийского театрального марафона

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Открытие Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе прошло в среду на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец передала символ года из Дальневосточного федерального округа в Сибирский, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня Новосибирский театр оперы и балета задает высочайшую планку мирового театрального искусства, как и многие театры, расположенные в Сибирском федеральном округе. 69 театров, 186 призов в конкурсе "Золотая маска", несколько десятков выдающихся деятелей культуры и искусства. Я думаю, что весь театральный марафон привлечет внимание не только россиян, но и всего мира. Я надеюсь, что театральный марафон подарит всем нам новые шедевры, а в театр придут новые зрители", - сказала Голодец.

Вице-премьер передала губернатору Новосибирской области Андрею Травникову символ Года театра - изящную статуэтку, на которой выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Во время передачи на сцене НОВАТа проходило театрализованное действо при участии артистов театра. Режиссером выступил Вячеслав Стародубцев, ведущим - народный артист России Николай Цискаридзе.

Позже на сцене театра будет показан балет "Спартак" в постановке Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.

По информации регионального министерства культуры, в рамках марафона в Новосибирске пройдут тематические мастер- классы и встречи, в том числе, ректора ГИТИС Григория Заславского с преподавателями и студентами Новосибирского театрального института и Николая Цискаридзе - со студентами хореографического училища. В театре "Глобус" ожидается актерский мастер-класс с Игорем Верником.

После открытия марафона в СФО новосибирский театр "Глобус" отправится в Барнаул, затем Алтайский театр драмы им. Шукшина выступит в Кемерово, а Кемеровский театр драмы им. Луначарского - в Абакане. Эстафета, по задумке организаторов, к концу года дойдет до самой западной точки страны - Калининграда.

Год театра

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия, в том числе, Всероссийский театральный марафон. Он стартовал 18 января во Владивостоке, за это время театральную эстафету передали в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Читу, Улан-Удэ. Марафон продлится до конца 2019 года, задействует все 85 регионов России.