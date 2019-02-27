В Москве объявили номинантов на кинопремию "Ника"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пять российских картин претендуют на старейшую национальную кинопремию "Ника - 2018" в главной номинации "Лучший фильм". Объявление номинантов прошло в среду в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На премию претендуют "Лето" Кирилла Серебренникова, "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

В главной номинации выдвинута и "Война Анны" Алексея Федорченко, которая уже получила российскую кинонаграду "Золотой орел". Лидерами по числу номинаций стали "Лето" (12 категорий) и "Война Анны" (10 номинаций). За лучшую режиссеру приз могут получить Алексей Герман, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Авдотья Смирнова, Кирилл Серебренников.

В актерских номинациях выдвинуты Марта Козлова ("Война Анны"), Наталья Кудряшова ("Человек, который удивил всех"), Ирина Старшенбаум ("Лето"), Степан Девонин ("Сердце мира"), Алексей Серебряков ("Ван Гоги"), Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех"). За роли второго плана могут быть отмечены Юлия Ауг, Ирина Горбачева, Елена Коренева, Александр Горчилин, Филипп Гуревич, Юрий Кузнецов, Дмитрий Поднозов.

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы и многие другие. Награждение победителей в 32-й раз пройдет в Москве 30 марта в театре "Русская песня".

"В этом году было подано 124 заявки, это в полтора раза больше, чем в прошлом году", - сказала представитель дирекции "Ники" Ирина Ильичева. Она отметила, что сейчас в Академию входит 584 кинематографиста. Ильичева также рассказала, что в этом году впервые будет вручаться премия режиссеру монтажа.

Спецпризы

Награду вручает Российская Академии кинематографических искусств, основанная Юлием Гусманом в 1987 году.

Обладатели почетных призов уже известны. В частности, грузинский режиссер Отар Иоселиани, живущий во Франции, получит специальный приз национальной кинематографической премии "Ника" за 2018 год. Он будет отмечен в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова.

Специальный приз Совета Академии "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" за 2018 год будет вручен сериалу "Домашний арест" (режиссер Петр Буслов). В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" будет отмечена кинокритик Ирина Рубанова.