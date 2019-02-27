В Пскове в 2019 году откроют музей, который разместится в вагонах эпохи Николая II

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Музей, посвященный событиям 1917 года, откроется в Пскове в 2019 году. Экспозиции разместятся в двух вагонах, стилизованных под поезд последнего российского императора, в котором он на псковской станции подписал отречение от престола, сообщила в среду ТАСС председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова.

"Музей, посвященный событиям 1917 года, откроется в Пскове в 2019 году, это уникальный музейный объект, подобного тому нет. Это будут стилизованные вагоны, похожие на те, [которые были] в составе императорского поезда", - рассказала Баранова, напомнив, что отречение от престола было подписано Николаем II на псковской станции 2 (15) марта 1917 года именно в таком вагоне.

Предполагается, что открытие музея позволит объединить в одном месте все предметы царской эпохи, которые сейчас хранятся в разных фондах: подлинный телеграфный аппарат Морзе, памятный крест времен русско-японской войны, сувенирные кружки венчания на царство.

Баранова пояснила, что создание музея ведется в рамках проекта "Императорский маршрут", который проходит через Псковскую область. "В рамках развития маршрута было важно, чтобы появился специальный музейный объект. Краеведами, историками доказано, что можно четко определить место, где стоял вагон царского поезда, и то самое место, где император подписывал свой последний государственный акт", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы информационного туристского центра Псковской области, музей разместится на площади, прилегающей к железнодорожному вокзалу в Пскове. "Установку вагонов обсудили глава региона Михаил Ведерников и заместитель гендиректора "РЖД" Дмитрий Пегов. Согласно договоренности, вагоны займут свое место в мае, музей будет откроется к Ганзейским дням, которое пройдут в конце июня в Пскове", - говорится в сообщении.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск. В Псковской области маршрут проходит через город Псков, поселки Дно, Елизарово и Выбуты, продолжительность путешествия составляет два дня.