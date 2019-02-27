Музей современной истории России поможет регионам создать экспозиции по новейшему периоду

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Музей современной истории России готов оказать региональным музеям методическую помощь по созданию экспозиций, отражающих новейшую историю страны. Об этом заявила ТАСС в среду генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Ранее Минкультуры России отправило главам регионов РФ письмо, в котором говорится о необходимости приведения в соответствие содержания музейных экспозиций государственным приоритетам, закрепленным в Основах государственной культурной политики. В частности, министерство призывает особое внимание уделить отражению в выставочных материалах важнейших событий в истории современной России.

"Музей современной истории России готов стать методическим центром, оказывающим содействие региональным музеям в создании качественных и современных экспозиций по новейшему периоду отечественной истории", - заявила Великанова.

Она напомнила, что на сегодняшний день Музей современной истории России является крупнейшим федеральным музеем, презентующим новейший период российской истории, от перестройки до наших дней. "В 2016 году мы открыли новую экспозицию, ставшую первым опытом музейной презентации данного периода отечественной истории. При работе по созданию экспозиции мы изначально исходили из того, что данная экспозиция при необходимости легко может стать основой для создания своего рода центров по презентации и популяризации новейшей отечественной истории в регионах, где такую работу можно было бы организовать, например, на базе краеведческих музеев", - пояснила она.

Презентация новейшего периода российской истории - была одной из основных задач, заявленных в концепции развития Музея до 2020 года. И одним из главных ее итогов стало создание экспозиции, посвященной последним 30 годам истории страны: от перестройки до современности.

"Фактически это мультимедийная хрестоматия по новейшей истории России, в основе которой, с одной стороны, - свидетельства очевидцев, документальная хроника, уникальные документы и экспонаты, а с другой - новейшие технологии, с помощью которых подается информация", - говорит Великанова. - На этой экспозиции можно увидеть, какой колоссальный путь проделала наша страна за последние десятилетия. Помимо экспонатов, связанных с процессом становления государства после развала СССР, в музее можно увидеть материалы и экспонаты, связанные с современной жизнью". Это и футбольный мяч с автографами сборной России, появившейся в экспозиции после чемпионата мира, и ручка, которой президент Владимир Путин подписал документ о принятии Крыма в состав России.

Просветительская функция

"Музей современной истории России активно использует материалы этих программ в работе с учителями истории и обществознания. Так, на основе информационного потенциала экспозиции реализуется проект, направленный на повышение качества преподавания новейшей истории в школе. Мы активно работаем с учителями по использованию потенциала экспозиции в образовательном процессе. Материалы мультимедийных программ также могут стать основой для подготовки обновленных экспозиций, посвященных новейшей отечественной истории в регионах России", - добавила Великанова.

Говоря об актуальности инициативы министерства, директор музея отметила, что сегодня все чаще приходится сталкиваться с падением исторической грамотности общества, в особенности молодежи.

"Наши соотечественники не только не помнят и не знают истории начала - середины XX века, но зачастую не ориентируются в событиях нашей истории конца 1980-х - начала 2000-х годов", - отметила она. Так, результаты социологических опросов показывают, что у молодежи отсутствуют знания о событиях недавнего прошлого нашей страны. Согласно данным совместного опроса ВЦИОМ и Музея современной истории России, в сентябре 2017 года 74% респондентов в возрасте от 18-24 лет (вчерашние школьники) не могли назвать единственного президента СССР.

По ее мнению, чтобы избежать мифологизации недавнего прошлого России, необходимо уже сейчас начать работу по созданию музейных экспозиций, формирующих "объективное, всестороннее и аргументированное представление о событиях новейшей российской истории", и центров презентации и популяризации новейшей отечественной истории во всех регионах России.