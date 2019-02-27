Мединский предложил ввести платные пакеты мероприятий на Петербургском культурном форуме

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести на Санкт-Петербургском культурном форуме платные пакеты, включающие концерты, выставки и другие мероприятия. Об этом он заявил на заседании коллегии Минкультуры в Российском фонде культуры в среду.

"Гнаться за численностью я предлагаю прекратить. У нас много участников [на форуме], вот если бы они покупали участие, тогда это было бы критерием оценки востребованности. Давайте реализуем это на Восьмом форуме - речь идет о введении платных пакетов, дающих право посещения мероприятий форума: концерты, выставки и прочее", - сказал Мединский.

"Во-первых, это будут внебюджетные доходы в дирекцию форума. Во-вторых, нам важно не только бесплатно популяризировать в рамках форума наши учреждения культуры, но и привлекать средства дополнительные", - сказал министр.

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 15-17 ноября 2018 года. Он принял 35 тыс. участников, в том числе 13 тыс. участников Профессионального потока и 22 тыс. участников Общественного потока. Среди участников и спикеров форума были представители 101 иностранного государства. Программа ПМКФ включала 415 мероприятий, которые приняли 163 площадки города.

Агентство ТАСС было организатором секции "Массовые коммуникации", а также генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством. В 2019 году форум пройдет 14-16 ноября.