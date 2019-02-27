Еще одна украинская группа отказалась ехать на "Евровидение"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинская группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора исполнителей для участия в "Евровидении-2019", заявила, что в случае, если Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) предложит ей представлять Украину в конкурсе, участники группы откажутся. Об этом музыканты написали на своей странице в Facebook.

"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом, выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение относительно участия в "Евровидении-2019", мы его отклоним. Наш коллектив не побеждал в нацотборе, эта поездка не наша", - говорится в сообщении.

Ранее три финалиста национального отбора - Maruv, группы Freedom Jazz и Kazka - отказались ехать на конкурс.

В этом году отбор украинского участника "Евровидения" с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России". Украинских политиков возмутило и то, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko.

Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей певицы в России. В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на "Евровидение". После этого НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании. В свою очередь участники группы Kazka написали в Instagram, что видят свою миссию в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".

Ранее в среду вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, в которые, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России. В итоге до сих пор так и не ясно, кто от Украины поедет на "Евровидение". А член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила варианта отказа Киева от участия в конкурсе в этом году ввиду его политизации.