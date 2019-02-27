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Исторический музей и Театр Олега Табакова объявили о сотрудничестве

Первым совместным проектом станет спектакль "Конек-Горбунок", его покажут 2 и 3 марта в Парадных сенях Исторического музея

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исторический музей объявляет о сотрудничестве с Московским театром Олега Табакова. Первым проектом в рамках совместной работы станет спектакль "Конек-Горбунок", показы которого пройдут в музее в начале марта и будут посвящены памяти Табакова, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИМ в среду.

Показы состоятся 2 и 3 марта в Парадных сенях Исторического музея. В пресс-службе уточнили, что попасть на спектакль можно по билету в музей и по предварительной регистрации.

"Как мы все знаем, наступивший год проходит под эгидой Года театра. Нам показалось, что создать проекты, соединив в них сферу театра и музей, будет хорошим началом сотрудничества Исторического музея и Театра Олега Табакова. Нам очень приятно и ценно, что это стало возможным. В первые выходные марта, в стенах нашего музея состоится показ дипломного спектакля выпускников театральной школы, отдавая дань памяти выдающемуся актеру, режиссеру и основателю театральной школы Олегу Павловичу Табакову", отметил директор Исторического музея Алексей Левыкин, чьи слова приводят в пресс-службе.

Актеры, задействованные в спектакле, студенты выпускного курса, одного из последних, набранных самим Олегом Павловичем Табаковым.

"Для Театра и Школы Олега Табакова большая честь и радость сотрудничать с Историческим музеем. Надеюсь, что впереди у нас много интересных проектов. Сказка Ершова "Конек-Горбунок", которую студенты Школы Олега Табакова сыграют в Парадных сенях Исторического музея, никогда не исполнялась в таких прекрасных декорациях. "Конька-Горбунка" гениально читал сам Олег Павлович Табаков. <...> В эти мартовские дни, в годовщину его ухода - это признание в любви нашему учителю", подчеркнул Владимир Машков, художественный руководитель Театра Олега Табакова.

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